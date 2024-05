13 Treffer auf einen Streich Turbulente Bezirksliga-Spiele

Ratingen/Heiligenhaus · Ratingen 04/19 II probiert in der Fußball-Bezirksliga bei der DJK Gnadental einiges aus und verliert nach einem 5:5 am Ende noch 5:8. Die SSVg Heiligenhaus verspielt in Wülfrath ein 3:1 in der Nachspielzeit.

26.05.2024 , 20:30 Uhr

Anel Dindic macht das 1:0 für die SSVg Heiligenhaus und dreht jubelnd ab, am Ende hieß es in Wülfrath 3:3. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller