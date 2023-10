Fußball, Bezirksliga Turbulente Bezirksliga-Duelle

Da schießt Ratingen 04/19 II beim heißen Bezirksliga-Meisterschaftskandidat Eller 04 vier Tore, alle nett anzusehen, steht aber am Ende mit leeren Händen da. Denn Eller traf siebenmal, also 7:4 für den Traditionsverein von der Vennhauser Allee, Platz zwei ist damit verteidigt, siebter Sieg in Folge, und bei den Blau-Gelben schmerzt dieses Ergebnis früchterlich. Denn die gesamte zweite Hälfte musste erneut, wie zuletzt schon gegen Duisburg, in Unterzahl bestritten werden. Diesmal handelte sich Muhammet Ucar Gelb-Rot ein (44. Minute). Was war geschehen? Bei einer Einwurf-Endscheidung sah sich der schussstarke Stürmer benachteiligt und motzte rum. Gelb! Dann schoss er den Ball weg. Wieder Gelb und Platzverweis.