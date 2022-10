Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve beweist nach 0:4-Rückstand Moral

Ratingen Letztendlich muss sich der ersatzgeschwächte Fußball-Bezirksligist Ratingen 04/19 II dem Top-Team aus Katernberg 2:5 geschlagen geben, gibt sich aber immerhin nach dem zwischenzeitlichen 0:4 nicht auf.

Als krasser Außenseiter schlug sich die Reserve von Ratingen 04/19 ganz ordentlich. Beim 0:3 zur Pause rechneten viele Zuschauer wieder mit einem Debakel. Doch so schlimm wurde es nicht. Am Ende hatten sich Sportfreunde Katernberg mit 5:2 durchgesetzt. Da die Hausherren sich in der zweiten Halbzeit gewaltig steigerten, hielt sich die Niederlage in Grenzen. Trainer Ali Basboga: „Ich bin stolz auf meine Jungs. Sie haben in der Halbzeitpause unseren Anweisungen genau zugehört und in die Tat umgesetzt. Die Mannschaft hat echt Moral bewiesen.“