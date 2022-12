Fußball, Bezirksliga Eine gute Halbzeit ist zu wenig für Ratinger Reserve

In den ersten 45 Minuten war das Ratinger Team so gut wie gar nicht auf dem Platz. Die Bottroper nahmen die Einladung der Ratinger Abwehr an und erzielten so locker ihre Tore zur 4:0-Pausenführung. Trainer Basboga packte bei der Halbzeitansprache seine Spieler an der Ehre. Mit neuem Elan und frischem Mut kehrte 04/19 II auf den Platz zurück. Schon nach drei Minuten gelang der 1:4-Treffer durch Nain Maslamovski. Nach einer halben Stunde verkürzte der agile Melvin Ridder auf 2:4. Der Stürmer aus dem Oberliga-Kader feuerte seine Mitspieler an.