Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve gibt sich nicht auf

Auch in der Folgezeit hatten die Ratinger noch vielversprechende Möglichkeiten, doch stattdessen schlossen die Gäste einen Konter zum 0:1 ab (22.). Eine Viertelstunde später starteten die Gäste mit einem langen Ball einen weiteren Konter, ein Burgaltendorfer leitete den Ball von der Torauslinie in die Box zu einem freistehenden Mitspieler, der zum 2:0 traf (41.). Quasi eine Kopie des ersten Gästetores. Dennoch ließen die Ratinger sich nicht entmutigen, gingen mit frischem Elan in die zweite Halbzeit. Doch schnell zerstoben alle guten Vorsätze. Denn schon in der 52. Minute erhöhten die Gäste nach einer tollen Flanke und einem ebenso tollen Kopfball auf 3:0.