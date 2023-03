Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve hat trotz Niederlage eine breite Brust

Die Leihgaben aus dem Oberliga-Kader hielten sich bei Ratingen 04/19 II am Sonntagmorgen in Grenzen: Lediglich Torwart Dario Ljubic und Stürmer Melvin Ridder standen im Kader des Bezirksliga-Kellerkindes für das Spiel beim souveränen Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck, und der erwies sich so auch als zu stark: Mit 4:1 (2:1) behielten die Platzherren die Oberhand.