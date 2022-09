Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve enttäuscht über Chancenwucher

Trainer Ali Basboga hatte viele Chancen von Ratingen 04/19 II zu notieren, aber nur einen Treffer. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen In der Fußball-Bezirksliga macht Ratingen 04/19 II beim Essener SC Preußen ein gutes Spiel, verschwendet aber zu viele Chancen und verliert am Ende mit 1:2. Damit geht es auf einen Abstiegsplatz.

Beim Essener SC Preußen ging Ratingen 04/19 II im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga nach zwölf Minuten mit 1:0 durch Aziz Afi in Führung, doch am Ende gab es keine Punkte: Die Gastgeber glichen noch vor der Pause durch ihren Goalgetter Kai Hoffmann, der nun in fünf Saisonspielen neun Tore geschossen hat, aus (40.) und drehten durch Robin Habermann das Spiel (72.) – das sollte zugleich der Siegtreffer sein. Damit rutschte 04/19 II auf den drittletzten und damit ersten Abstiegsplatz, und die Konkurrenz im Tabellenkeller spielt am Wochenende erst noch.

Ratingens Trainer Ali Basboga atmete durch: „Wir hätten zur Pause schon 3:0 führen müssen. Aziz steht dreimal frei vor dem Tor: Einen Ball macht er rein, einen schießt er an den Pfosten, den dritten auf den Torwart. Und stattdessen kriegen wir von Hoffmann aus unmöglichem Winkel das Gegentor zum 1:1. Da sah unser Torwart Daniel Robrecht nicht gut aus. Er hat wohl mit einer Flanke gerechnet, stattdessen ging der Ball ins kurze Eck.“

In der Pause wechselte der ESC viermal, weil etliche Akteure aufgrund von Wortgefechten mit dem Schiedsrichter Gelb-Rot-gefährdet waren, 04/19 II tauschte zweimal, um „frischen Schwung reinzubringen“, erklärte Basboga, der das dann auch registrierte: „Das sah gut aus, wir haben uns wieder viele Chancen erarbeitet.“ Nur eben nicht genutzt. So traf Ousman Touram bei dem Versuch einer Vorlage auf den vor dem Tor freien Kris Leipzig den Ball mit dem Knöchel, der Pass war damit ungenügend. Florian Stoll machte es bei einem Freistoß besser, traf aber nur den Pfosten. „Und mit dem erstenr richtigen Torschuss in der zweiten Hälfte geht der ESC in Führung“, haderte Basboga. „Wir sind dann noch angelaufen, angelaufen, angelaufen, aber es sollte nicht sein. Nachher waren alle enttäuscht, denn viel verdienter hätte ein Sieg für uns nicht sein können.“

Der Trainer lobte noch Rückkehrer Thomas Zelles, der nach einer längeren Fußball-Pause nun so hart an seiner Fitness gearbeitet habe, dass er erstmals wieder in der Anfangself stehen konnte. Auch das mache Hoffnung für die Zukunft.