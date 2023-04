Fußball, Bezirksliga Zamkiewicz beendet die Serie der Ratinger Reserve

Sein zuletzt viermal in Folge siegreiches Team kam auch gut in die Partie, aber „der letzte Pass war nicht gut genug“, bemängelte der Coach. Nach einem Konter gingen die Gastgeber in Führung, quasi im Gegenzug hätte Nabil Jaouadi auf Chihyun Jung querlegen müssen, schoss aber selbst – und aus spitzem Winkel am Tor vorbei. „Das hätte das 1:1 sein müssen“, haderte Aktag. Stattdessen traf Zamkiewicz noch zweimal binnen zwei Minuten vor der Pause, dazwischen verhinderte der Außenpfosten einen Treffer von Kris Leipzig, Muhammet Ucar schoss zudem knapp über das Tor. In Hälfte zwei machte Zamkiewicz früh alles klar.