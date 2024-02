Fußball, Bezirksliga SSVg überrascht, 04/19 II nicht

Für eine insgeheim erhoffte Überraschung konnte Ratingen 04/19 II im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Kosova nicht sorgen, immerhin aber blieb die Niederlage beim 0:3 (0:1) halbwegs in Grenzen. Die Gäste waren in jeder Phase des Spiels wie zu erwarten haushoch überlegen, aber Ratingen wehrte sich. Und konnte über eine lange Strecke ein gutes Abwehrspiel dagegensetzen. So wäre es fast mit einem 0:0 in die Pause gegangen. Aber dann konnte der vorzügliche Schlussmann Ole Brandt einen harten Kosova-Schuss nur an den Pfosten lenken, und im Nachschuss fiel das hochverdiente 0:1.