Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve verspielt ein Remis

Ratingen · In der Fußball-Bezirksliga geht Ratingen 04/19 II im Heimspiel gegen die DJK Gnadental 1:0 in Führung, gleicht zum 2:2 aus und hat Chancen auf das 3:2 – das die Gäste machen. So bleibt es bei Alarmstufe eins.

03.12.2023 , 20:55 Uhr

Onurcan Baysal (links) war gegen Gnadental der beste Ratinger auf dem Platz und schoss für die 04/19-Reserve beide Tore. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller