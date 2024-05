Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve nutzt ihre Überzahl nicht

Zunächst einmal die bittere Startphase zur Benrath-Heimpleite. Beim frühen 0:1 wurde restlos nachlässig verteidigt, und das 0:2 war ein Scherztor: Da erkannte der Benrather Tim Hölscher, der vorher schon getroffen hatte, dass Ratingens Torwart Leon Wolf viel zu weit vor seinem Kasten stand und überwand ihn dann mit einem 40-Meter-Schuss. Ali Aktag konnte später ein feines Zuspiel von Max Kohmann zum 1:2 einschießen. Dann 1:3 kurz vor der Pause und 2:3 wieder durch Aktag per Elfmeter. Kohmann war von den Beinen geholt worden. Dann 3:3 durch Enes Bilgicli nach Traumpass über 30 Meter von Aktag. In der Endphase konnten die Ratinger einen hohen Ball nicht verteidigen, und Benrath landete den Siegtreffer. Muhammet Ucar, Ratingens Kapitän, saß erkrankt auf der Bank. Er fehlte an allen Ecken und Enden, und zur Niederlage meinte er: „Schade, dass ich erneut nicht mitwirken konnte, aber am Sonntag bei Roki-Gilbach bin ich wieder dabei.“ Hört sich gut an.