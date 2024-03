Fußball, Bezirksliga Pleiten für die Bezirksligisten

Ratingen 04/19 II hat es im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga nicht geschafft, den ersehnten großen Befreiungsschlag zu landen. Eine Stunde lang waren die Blau-Gelben bei Bayer Dormagen ebenbürtig, holten durch Eren Bilgicli vor dem Wechsel und danach durch Nico Paradi ein 0:2 auf, also hieß es dann 2:2 (47.), aber in der letzten halben Stunde landeten die Hausherren ihren 5:2-Sieg. Der erlöste sie von einer Menge Abstiegssorgen, die Ratinger dagegen müssen nun wieder tief nach unten blicken. Am kommenden Sonntag, dann um 15.30 Uhr, kommt der TuS Mündelheim an den Götschenbeck. Da steht wieder ein bedeutendes Spiel im Abstiegskampf für 04/19 II an.