Fußball, Bezirksliga Gerresheim bricht das Spiel ab

Dann stand es schnell 1:0 für die Ratinger durch Ali Aktag. Der junge Linksfuß zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern von der rechten Seite aus ins lange Gerresheimer Eck. Und dann folgte der unrühmliche Höhepunkt in der 40. Minute. Schiedsrichter Semir gab zwei Gerresheimern die Gelbe Karte. Die knurrten zurück, und was blieb dem Unparteiischen übrig, als erneut Gelb zu zücken? Also zwei Platzverweise für die Gäste, und deren Betreuer nahmen die Mannschaft anschließend aus dem Spiel. Also Abbruch, die Punkte dürften den Ratingern sicher sein.