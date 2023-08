Fußball, Bezirksliga SSVg zeigt Nehmerqualitäten

Heiligenhaus/Ratingen · In der Fußball-Bezirksliga dreht die SSVg Heiligenhaus einen 0:3-Halbzeitstand in Reusrath noch in einen Sieg. Die Ratinger Reserve geht dagegen mit 0:5 zu Hause gegen Sparta Bilk unter.

27.08.2023, 20:30 Uhr

Szene vom Spiel des SC Reusrath gegen die SSVg: der Heiligenhauser Samed Bektas gegen Michael Urban (von links). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Werner Möller

Zur Pause hätte sicherlich niemand mehr einen Pfifferling auf die SSVg Heiligenhaus gesetzt, die im Bezirksliga-Fußballspiel beim SC Reusrath 0:3 zurücklag. Nichts lief zusammen bei den Gästen, es drohte die erste Saisonniederlage. Dann nahm Trainer Daniel Reuter zwei wichtige Wechsel vor. Zur Pause kamen mit Spiridon Patsis und Mustafa Ali-Khan zwei weitere Stürmer. Patzis ist erst 18 Jahre alt, er kann noch in der A-Jugend spielen. Von dort her kommt er auch, aus der eigenen sogar. Und kaum lief die zweite Hälfte, da verkürzte er mit erster Ballberührung und feiner Einzelaktion auf 1:3. Dem wollte der doppelt so alte Christos Karakitsos nicht nachstehen, er schoss wenig später das 2:3. Alles war wieder halbwegs offen. Das Siegtor zum 4:3-Endstand und Auswärtssieg schoss Hakan Gündüz. Ein erfahrener Abwehrspieler, auch ihn hielt es dann nicht hinten, auch er wollte mit seinem Offensivdrang den Dreier. Seine SSVg bleibt damit unbesiegt, mit feinem Blick Richtung Spitze.