Fußball, Bezirksliga Bezirksligisten sind auswärts gefordert

Ratingen 04/19 II sind in dieser Bezirksliga-Spielzeit schon einige gute Auswärts-Resultate gelungen. Am Sonntag geht es nach der Klasse-Heimvorstellung zuletzt gegen Roki-Gilbach (7:0-Sieg) wieder in die Fremde. Die Ratinger sind zu Gast bei der SVG Weißenberg (15.30 Uhr, Hubert-Schäfer-Sportpark). Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind von Platz 14 aus erheblich größer, es ist der letzte Nichtabstiegsplatz. Die Ratinger haben vier Zähler mehr auf ihrem Konto, und sollte der dritte Auswärtssieg gelingen, wäre erst einmal ein guter Mittelfeldplatz gesichert. „Wir fahren jedenfalls mit breiter Brust nach Neuss“, sagt dazu Trainer Deniz Aktag. Nach der starken Leistung zuletzt gibt es keinen Grund, sich zu verstecken. Aktag ist es gelungen, die Mannschaft in allen Teilen zu verbessern, und das kann auf der anderen Rheinseite erneut gezeigt werden. Es wird Bestbesetzung gestellt.