Fußball, Kreisliga A Ratinger Reserve und SSVg fahren zu den Spitzenreitern

Ähnlich hammerhart ist die Bezirksliga-Auswärtshürde der SSVg Heiligenhaus. Auch der Aufsteiger muss zum Tabellenführer, dem HSV Langenfeld (Sonntag, 15.15 Uhr). An der Talburgstraße hat es in dieser Woche fürchterlich gerappelt. Trainer Deniz Top bat zum Rapport. Das 0:6-Heimdebakel gegen den Tabellennachbarn TSV Solingen war allen im Verein unter die Haut gegangen. „Ja, es gab eine Aussprache“, so der 39-jährige Lehrer aus Lintorf. Und jeder, der ihn kennt, das sind im Ratinger Raum fast alle Fußballfans, der weiß genau, dass es dabei niemals leise zuging. Top weiter: „Wir haben die desolate Leistung besprochen. Jetzt, in Langenfeld, erwarte ich eine Reaktion.“ Damit ist alles gesagt. Seine Mannschaft ist seit sieben Spielen sieglos und dadurch in den Tabellenkeller gestürzt.