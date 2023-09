Fußball, Bezirksliga Späte Bezirksliga-Niederlagen

Ratingen 04/19 II zeigte im Bezirksliga-Gastspiel beim Nachbarn Rather SV eine begeisternde zweite Hälte. Und das bei 0:2-Pausenrückstand. Es ging nur Richtung Rather Tor. Nach gut einer Stunde war der Rückstand egalisiert. Alex Kohmann schoss einen Bilderbuch-Pass von Enes Bilgicli zum 1:2 ein, und Kris Leipzig traf zum 2:2 (66.). Da hatte sich rechts der starke Abwehrspieler Nicola Paradi durchgesetzt. Aber jetzt ließen die Ratinger völlig unbegreiflich drei „Hundertprozentige“ aus. Wie die Rather das überstehen konnten, begriff kaum jemand im gut gefüllten Waldstadion. Dann die Schlussminute: Rath bekam noch einen Freistoß zugesprochen in Höhe der Ratinger Eckfahne. Der Schuss ging durch Freund und Feind hindurch und landete im Ratinger Netz. 3:2 für den Rather SV, Endstand, begreifen konnte es niemand, dessen Herz für Blau-Gelb schlägt.