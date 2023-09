Fußball, Bezirksliga Bergisch Born feiert in Heiligenhaus

Ratingen 04/19 II hat sich beim Bezirksliga-Spitzenteam FC Kosova ordentlich geschlagen und das Auswärtsspiel erst in der Nachspielzeit mit 2:4 (1:3) verloren. Als Melvin Ridder in der 56. Minute auf 2:3 verkürzen konnte, da lag der Ausgleich mehrfach der Luft. „Aber da fehlte dem letzten Pass die Genauigkeit“, erklärte Trainer Deniz Aktag. „Es war jedenfalls erheblich mehr drin, als es das Ergebnis aufzeigt. Aber Kosova besaß die Lufthohheit. Deren Abwehr ist dadurch ungemein schwer zu knacken, vor allem nicht im oberen Bereich. Zudem nahmen wir einige Gegentreffer hin, weil wir dem Gegner zu viel Raum ließen für seine Konterangriffe.“ Da waren es dann hohe Bälle, die seine Schützlinge nicht unter Kontrolle bekamen. Auch in der Nachspielzeit, beim 2:3, bestimmten in der Regel die Ratinger das Geschehen. Jedenfalls bleibt der FC Kosova mit seinem vierten Sieg im vierten Spiel ohne Minuspunkt in der Spitzengruppe. Am Sonntag, 13 Uhr, kommt für die 04/19-Reserve der Nachbar TV Kalkum-Wittlaer in den Sportpark.