Fußball, Bezirksliga Auswärtspleiten für die Bezirksligisten

Er musste sich vor dem Spiel einiges einfallen lassen. Denn der Stürmer Nail Mazlumovski meldete sich krank, und die wichtigen Abwehrspieler Neil Penner und Laurenz Westenhuber kamen total verspätet in Neuss an. Sie steckten im Stau. Die beiden Studenten wohnen eigentlich in Duisburg, sie hatten aber vor dem Spiel in Mainz einiges zu erledigen. Vielleicht hätten sie in der Startelf die Abwehr später besser stabilisieren können.