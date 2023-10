Fußball, Bezirksliga Heimpleiten der Bezirksligisten

Ratingen/Heiligenhaus · Ratingen 04/19 II verliert in der Nachspielzeit gegen den TSV Urdenbach in der Fußball-Bezirksliga 1 noch 3:4, die SSVg Heiligenhaus geht in der Gruppe 2 gegen den mitgefährdeten TSV Solingen 0:6 unter. Am nächsten Sonntag sind beide bei ihren jeweiligen Spitzenreitern zu Gast.

29.10.2023, 20:30 Uhr

In Schieflage: Melvin Ridder (links) und die Ratinger Reserve verloren daheim gegen Urdenbach. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller

Beinahe hätte Ratingen 04/19 mit einer schwachen Heimvorstellung gegen den TSV Urdenbach noch einen Bezirksliga-Punkt geholt. Es stand 3:3, die Nachspielzeit lief längst. Da wurde den Gästen, die 90 Minuten lang haushoch überlegen waren, noch ein Eckball zugesprochen. Und auch den verteidigten die Ratinger ganz schwach. Urdenbach gelang so ein Kopfballtor durch Verteidiger Hubert Gerlitz, 3:4-Endstand. Eine Heimniederlage, die sich unglücklich anfühlt, aber hoch verdient war. In dieser Verfassung können die Ratinger die Liga kaum halten. Trainer Deniz Aktag sah das auch ein: „Es war ein schwaches Spiel von uns. Beinahe hätte es dennoch zum Punkt gereicht.“