Fußball, Bezirksliga Bezirksligisten fordern Spitzenreiter

Ratingen 04/19 II hat sich ordentlich geschlagen beim souveränen Bezirksliga-Tabellenführer SG Benrath-Hassels. Diese Truppe, immer noch unbesiegt nach nun 13 Spielen, gewann zwar mit 2:1 (0:0), aber von einer Überlegenheit der Hausherren war kaum etwas zu erkennen. Auch nicht, wer in der Tabelle ganz oben steht oder wer unten zittern muss. Als Hassels in der 69. Minute 2:1 in Führung ging, da waren es anschließend die Ratinger, die mit aller Macht auf den Ausgleich drängten. Der blieb aus, und die Punkte blieben in Benrath. Ratingens Trainer Deniz Aktag sagte: „Wir haben uns bestens verkauft. Die Einstellung war erheblich besser als zuletzt. Auch die gesamte Körperhaltung. Jetzt gilt es, diese Verfassung mit in die Heimspiele zu nehmen. Da bin ich zuversichtlich, dass es gelingt. Daheim haben wir mehrfach schlecht gespielt, auswärts sind wir aus gegenwärtiger Sicht deutlich stärker." Am Sonntag kommt Roki-Gilbach, das Kellerkind, um 13 Uhr an den Götschenbeck. Eine Riesenchance, nach nun vier Niederlagen hintereinander sich unten Luft zu verschaffen. Den Ausgleich in Benrath schoss der eingewechselte Melvin Ridder mit einer feinen Einzelleistung.