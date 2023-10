Fußball, Bezirksliga 04/19 II muss die Abwehr umbauen

Aktag muss seine Abwehr umformieren. Denn Tijan Sally ist beruflich bedingt in London und Nicola Paradi, ebenfalls erst 21 Jahre alt, zog sich im Training einen Mittelfußbruch zu. Auch die Bänder sind in Mitleidenschaft geraten, die Hinrunde dürfte damit für das Eigengewächs gelaufen sein. „Der Plan“, so Aktag, „wie wir darauf reagieren, der steht, er wird aber nicht verraten.“ Das am Freitagabend abgebrochene Spiel von 04/19 II beim Schlusslicht TuS Mündelheim wird am Mittwoch, 11. Oktober, nachgeholt. Anstoß 19.30 Uhr. Am vergangenen Freitag war das Flutlicht nach einer halben Stunde ausgefallen, es stand 1:1.