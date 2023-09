Fußball, Bezirksliga Später Jubel bei 04/19 II und SSVg

Da hatte Daniel Reuter wieder einmal ein glückliches Händchen. Es lief nicht rund mit seiner Bezirksliga-Truppe im Gastspiel beim Kellerkind SC Ayyildiz, es stand nach einer Stunde immer noch 0:0. Die Gäste verteidigten tief, ein Punkt hätte ihnen gereicht in dieser schwierigen Tabellenlage. Reuter, der Meister-Trainer der SSVg, wechselte nun seinen Angreifer Gjilf Shabani ein. Und wenig später schoss dieser das alles entscheidende 1:0. Der zweite Auswärtssieg war gesichert, die Gastgeber aus Remscheid wussten keine Antwort mehr. Und die SSVg hat in den drei Auswärtsspielen bisher stolze sieben Punkte eingefahren. Am kommenden Sonntag besteht wieder Heimrecht, Tuspo Richrath kommt um 15.30 Uhr an die Talburgstraße. Daheim haben die Heiligenhauser schon mehrfach geschwächelt.