So liefen die Testspiele Remis für 04/19 II und SSVg

Der SV Hösel aus der Kreisliga A war chancenlos daheim gegen den ASV Mettmann, das Landesliga-Kellerkind. Zur Pause lagen die Höseler uneinholbar 0:5 zurück. Das Ergebnis wurde dann aber noch erträglich gestaltet durch die beiden Ehrentreffer von Timo Kemper und Levin Richter (77./80.). Also 2:5-Endstand. Dennoch gibt es Erfreuliches vom Neuhaus zu berichten: Marco Laufmann will wieder mitmischen. Nach mehrjähriger Pause wirkte der 32-Jährige in der ersten Hälfte mit. Der frühere Torjäger scheint wieder Spaß am Fußball zu haben.