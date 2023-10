Fußball, Bezirksliga Bis zum Winter trainieren Top und Karakitsos die SSVg

Es sind in der Fußball-Bezirksliga nur drei Punkte Vorsprung von Ratingen 04/19 II zum Tabellenkeller. Diese beunruhigende Lage soll sich bessern, am besten schon am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Urdenbach (13 Uhr, Götschenbeck). Die Gäste stehen vier Zähler besser, sie belegen Platz sieben, dorthin soll Anschluss entstehen. Dass die 04/19-Reserve geschwächt ist durch die Rot-Sperren für Tijan Sally und Muhammet Ucar, das will Trainer Deniz Aktag so nicht stehen lassen: „Wir stellen dennoch eine gute Mannschaft. Klar, solche Undiszipliniertheiten sind überaus ärgerlich, aber damit müssen wir jetzt erst einmal leben. Wenn wir gewinnen, dann haben wir in diesem Monat neun Punkte eingefahren. Das allein ist unser Ziel. Wir werden Vollgas geben und die Ratinger Fußballfans damit glücklich machen.“