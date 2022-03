Fußball, Bezirksliga : 04/19 II und Heiligenhaus dürfen jubeln

Melvin Ridder (rechts) hat sich in der Vorbereitung schon als Torjäger gezeigt, nun entschied er das Spiel von Ratingen 04/19 II gegen den SV Uedesheim mit seinem 2:0. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Hösel/Heiligenhaus In der Fußball-Bezirksliga gelingt in Gruppe 3 dem Schlusslicht SSVg Heiligenhaus beim Vorletzten in Frintrop der zweite Saisonsieg. In Gruppe 1 macht Ratingen 04/19 II einen Schritt aus dem Keller, der SV Hösel ist in Büderich chancenlos.