Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve bietet Dramatik

Ratingen/Heiligenhaus · In der Fußball-Bezirksliga gibt es in der 90. Minute einen Elfmeter gegen Ratingen 04/19 II, fünf Minuten später trifft Enes Bilgicli zum Sieg in Bilk. Die SSVg Heiligenhaus verliert zu Hause hoch gegen Reusrath.

18.02.2024 , 20:30 Uhr

Enes Bilgicli (links) schoss das späte Siegtor für 04/19 II. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Werner Möller