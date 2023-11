Fußball, Bezirksliga Zuversicht in der Bezirksliga

Aber noch etwas größer sind die Abstiegssorgen bei der SSVg Heiligenhaus in der Gruppe 2. Acht sieglose Spiele zuletzt warfen den Aufstieger runter in den Tabellenkeller (Viertletzter). Am Sonntag kommt mit dem TV Dabringhausen der Tabellenvierte an die Talburgstraße (15.30 Uhr). Ganz oben heran, wo der Tabellenführer HSV Langenfeld und dessen Verfolger SSVg Born stehen, dort kommen die Bergischen vorerst nicht heran, aber der Blickkontakt, der sollte bestehen bleiben. SSVg-Coach Deniz Top zum Heimspiel: „Uns ist beim Tabellenführer am letzten Sonntag eine gute Leistung gelungen. Darauf wollen wir aufbauen. Auch wenn sich Dabringhausen in guter Verfassung befindet, die Punkte sollten unbedingt hier bleiben“. Der Heimsieg wäre schließlich ein Riesen-Befreiungsschlag.