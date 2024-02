Fußball, Testspiele Torreiche Unentschieden für Türkgücü und SV Hösel

Der TuS Homberg, einst stolzer Bezirksligist, ist bis in die Kreisliga C abgestürzt und kommt auch dort nicht für einen Aufstieg infrage bei derzeit Platz sieben. Immerhin wurde am Füstingweg das Testspiel gegen KSC Makedonija, ebenfalls in der Kreisliga C beheimatet, 2:0 gewonnen. Marcel Hillig schoss die beiden Tore in der 80. und 88. Minute. Ausgefallen ist das Gastspiel von RW Lintorf beim ASC Ratingen West.