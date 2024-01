Fußball, Testspiele 04/19 II siegt bei Türkgücü 4:2

Der Fußball-Bezirksligist Ratingen 04/19 II hat sich in den vergangenen Tagen verstärkt. Die Brüder Saliman und Ashagh Atyi sind zu den Blau-Gelben gestoßen. Beide spielten schon früher in der Ratinger Jugend, und der Kontakt riss nie ab. Saliman spielte dann in Lintorf und zuletzt bei Türkgücü, Ashagh in der A-Jugend des TSV Meerbuch (Niederrheinliga). Zudem ist der Stürmer Othamane El Atiki gekommen, der Rather SV war seine letzte Station. „Da haben wir drei richtig gute Jungs bekommen, wobei freilich noch einiges an Luft nach oben besteht“, sagte dazu Trainer Deniz Aktag.