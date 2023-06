Fußball, Bezirksliga 04/19-Reserve beendet die Saison in Burgaltendorf

Beim SV Burgaltendorf beendet Ratingen 04/19 II am Sonntag (15.15 Uhr) eine Saison in der Fußball-Bezirksliga, die lange schwierig war, nun aber mit dem Klassenerhalt gekrönt wurde. Als Tabellen-Achter geht das Team von Deniz Aktag ins Duell beim -Vierten, der mit 106 Treffern gemeinsam mit Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck die stärkste Offensive der Klasse stellt. „Das habe ich registriert und habe die Qualität auch gesehen, aber wir haben da jetzt gar nicht mehr gesondert drüber geredet“, sagt Aktag. „In den letzten Wochen war so viel Druck bei uns allen da, da geht es jetzt am letzten Spieltag nur noch darum, noch einmal ein schönes Fußballspiel zu erleben.“