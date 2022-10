Fußball, Bezirksliga : Der Ratinger Reserve hilft nur ein Sieg

Ratingen Ratingen 04/19 II fährt zum Kellerduell der Fußball-Bezirksliga zum Heisinger SV, nur mit einem Sieg hält es Anschluss an das untere Mittelfeld. Personell hat sich im Kader einiges getan.

Basboga ist zuversichtlich: „Das Training verlief gut. Zudem entspannt sich die personelle Notlage etwas.“ So dürften Abwehrchef Phlipp Schulz und Maximilian Heckhoff wieder fit sein. Mittelfeldspieler Florian Stoll ist nach Ablauf seiner Gelb-Sperre wieder dabei. Zudem hat der Verein dafür gesorgt, dass die Mannschaft verstärkt wird. So hat der Sportliche Leiter André Schulz mit einer Anzeige bei „fupa“ Erfolg gehabt. Drei Spieler haben sich gemeldet. Auch der Trainer selbst konnte drei Kicker aus dem Duisburger Raum für 04/19 II begeistern. „Ich kenne das Trio aus meinen früheren Tätigkeiten als Trainer. Alle können uns weiterhelfen.“ Gleichzeitig hat sich der Verein von einigen Spielern getrennt. Unter anderem werden Mousse und Kruggel gehen. Paradi schafft es aus zeitlichen Gründen nicht, will stattdessen weiter die B-Jugend trainieren. Tobias Lüder hängt die Fußballstiefel wegen ständiger Verletzungen an den Nagel. Basboga erklärt: „Wir werden künftig mit einem kleineren Kader enger zusammenrücken. Das kann nur gut für die Moral und den Teamgeist sein. Außerdem erkennen die Spieler, dass der Verein sich um uns kümmert.“