Fußball, Bezirksliga Ratingen 04/19 II muss eine „brutale Offensive“ bändigen

Bei den Sportfreunden Katernberg muss Ratingen 04/19 II bereits am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga antreten (19.30 Uhr). Nachdem das Team von Trainer Deniz Aktag mit vier Siegen in Folge nicht nur von den Abstiegsplätzen der Gruppe 7, sondern sogar auf einen einstelligen Rang geklettert ist, wird es nach Ansicht des Trainers des neuen Tabellen-Neunten indes schwer, diese Serie beim -fünften auszubauen. „Katernberg ist eine Top-Mannschaft und zählt für mich zu den zwei, drei besten Teams der Liga. Die Sportfreunde haben eine brutale Offensive“, sagt Aktag mit Blick auf die 83 Saisontreffer bislang, was die drittbeste Ausbeute der Spielklasse ist.