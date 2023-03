Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve ist früh im Einsatz

Unbesiegt mit 15 Siegen und drei Unentschieden steht die SG Essen-Schönebeck mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Vogelheimer SV an der Spitze der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 7. Zur ungewohnten Anstoßzeit am Sonntag um 11 Uhr empfängt die SGS nun die Reserve von Ratingen 04/19, die vergangenen Sonntag mit dem 2:0 über das Schlusslicht SV Union Velbert ihren erst vierten Saisonsieg eingefahren hat. Dadurch verkürzte das Team des neuen Trainers Deniz Aktag den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz von sieben auf vier Punkte – die Rollenverteilung am Sonntag ist dennoch eindeutig.