Fußball, Bezirksliga Ratinger Reserve muss über den Kampf kommen

Zwei Punkte Rückstand hat Ratingen 04/19 II auf das rettende Ufer der Gruppe 7 in der Fußball-Bezirksliga, in der es punktgleich mit dem kommenden Gegner SC Velbert II auf den Rängen 13 und 14 liegt. Damit ist über die Bedeutung der Partie am Sonntag ab 13 Uhr in Velbert alles gesagt. „Es geht für beide Mannschaften um sehr viel“, sagt dann auch Ratingens Trainer Deniz Aktag. „Velbert spielt guten Fußball und geht dabei auch immer wieder ins Risiko. Es wird wichtig sein, dass wir uns davon nicht anstecken lassen und auch nur Fußball spielen wollen. Wir müssen wieder über den Kampf kommen.“