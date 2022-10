Fußball, Bezirksliga : Basboga kündigt Wechsel bei Ratinger Reserve an

Ratingen Vor dem wichtigen Duell bei Fortuna Bottrop am Sonntag kehren beim Fußball-Bezirksligisten Ratingen 04/19 II einige Stammspieler zurück. Trainer Ali Basboga bieten sich damit mehr Alternativen.

Wie hat die Mannschaft von Ratingen 04/19 II die 2:7-Packung nach 2:0-Führung gegen Niederbonsfeld verkraftet? Offenbar gut. Denn beim Dienstagstraining waren alle Spieler samt Trainer Ali Basboga in guter Stimmung. „Alle Spieler haben sich in Selbstkritik geübt und dann am Trainingsprogramm voll mitgezogen. Ich denke, so viel wie da sind meine Spieler noch nie gelaufen. Das war auch bitter nötig“, sagt der Ratinger Coach.

Sein Team rangiert auf Platz 13 mit sechs Punkten und 12:30 Toren. Diesen Kellerplatz will 04/19 II unbedingt verlassen. Dazu aber wäre am Sonntag beim nächsten Gegner Fortuna Bottrop zumindest eine Punkteteilung vonnöten. Leicht wird es nicht, denn die Fortunen haben zuletzt ein beachtliches torloses Remis beim SC Preußen Essen geholt. Und auch sonst zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass Fortuna Bottrop ihr Saisonziel Tabellenmittelfeld erreichen kann. Derzeit rangiert Bottrop mit zwölf Punkten auf Rang neun mit 12:16 Toren. Der Unterschied zwischen Fortuna und Ratingen lässt sich gut an der Tordifferenz ablesen. Im Toreschießen sind beide Teams wenig überzeugend, aber in der Defensive hat Bottrop ein klares Plus gegenüber Ratingen.