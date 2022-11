Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve bekommt Optionen

Ratingen Der Fußball-Bezirksligist aus Ratingen hat seinen Kader unter der Woche verstärkt und tritt nun bei der Zweitvertretung der SSVg Velbert an. 04/19 II benötigt eine Aufholjagd.

Ob der Zweitvertretung von Ratingen 04/19 am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga der so dringend benötigte dritte Saisonsieg gelingt? Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Denn der Gegner SSVg Velbert II genießt zwar am Sonntag ab 13 Uhr Heimrecht und steht auf Platz sieben, er könnte also daher eventuell die Partie etwas locker angehen. Doch daran glaubt Ratingens Coach Ali Basboga nicht, der seiner Mannschaft nach der 0:5-Pleite gegen Vogelheim seine Enttäuschung deutlich gemacht hat. „Man kann ja verlieren, aber nicht so. Wir haben uns nach 30 Minuten beim Stande von 0:3 quasi aufgegeben. Das geht überhaupt nicht“, so Basboga. „Die SSVg hat aus den letzten fünf Spielen vier Siege geholt. Die ist momentan gut drauf und wird uns das Leben schwer machen“, sagt Basboga.