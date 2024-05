Jetzt ist der Verbleib in der Fußball-Bezirksliga sicher Ratinger Torwart Wolf hält Remis der Reserve fest

Was ein klasse Torwart ausmacht, das erlebte Ratingen 04/19 II im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Spvg. Weißenberg. Die Gäste hatten ein deutliches Übergewicht, kamen auch zu erheblich mehr Abschlüssen, aber nicht über ein 1:1 hinaus. Ganz einfach, weil die Ratinger mit Leon Maurice Wolf den alles überragenden Akteur des Spiels in ihren Reihen hatten. Allein in der Endphase ab der 60. Minute, die Ratinger hatten gerade durch den Elfmeter von Muhammet Ucar ausgeglichen, hielt der Keeper fünf Balle, die die meisten RSV-Fans längst im eigenen Kasten sahen. Der 24-Jährige stammt aus der eigenen Jugend, er war zwischenzeitlich aber auch für die SSVg Velbert im Einsatz.