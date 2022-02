Fußball, Testspiel : Ratinger Reserve möchte weiter unbesiegt bleiben

Ratingen Die Partie von Ratingen 04/19 II gegen den TSV Urdenbach ist die Generalprobe vor dem Wiederbeginn der Bezirksliga in rund einer Woche und zugleich das Ende der Serie von neun Testspielen, in denen das Team von Trainer Thorsten Ridder nicht verloren hat.

Am Samstag beendet der Fußball-Bezirksligist Ratingen 04/19 II die strapaziöse Zeit der Vorbereitungsspiele. Acht Testspiele hat die Truppe von Trainer Thorsten Ridder absolviert. Sechs wurden gewonnen, zweimal hieß es unentschieden. Nun geht es zum Düsseldorfer Bezirksligisten, Gruppe 2, TSV Urdenbach. Die Landeshauptstädter sind bereits in die Rückrunde gestartet und haben beim 2:0-Sieg beim VL Benrath überzeugt. Der Tabellenfünfte dürfte das Ratinger Team einigermaßen fordern.

Die personelle Lage hat sich bei 04/19 II verbessert. „Beim Training am Dienstag hat außer zwei Langzeitverletzten nur Philipp Mokwa gefehlt. Von der ersten Mannschaft werden wir wohl kaum Verstärkungen erhalten, die braucht eben jeden Spieler für ihr Punktspiel bei der Turu“, sagt Co-Trainer Holger Sturm. Auch wenn die Ergebnisse von Testspielen nicht sonderlich reich an neuen Erkenntnissen sind, so ist das Ratinger Team heiß, ungeschlagen die Testspielreihe zu beenden. „Die Spieler sind motiviert, wollen zeigen, dass sie alle gegen jeden Bezirksligisten gewinnen können. Ich bin da optimistisch, dass das gelingt“, sagt Sturm. Der Co-Trainer weist darauf hin, dass solch eine Erfolgsserie die Moral der Mannschaft stärkt, und dass diese wieder an sich glaubt.