Fußball-Analyse : Es stimmt bei der 04/19-Reserve

Christian Höfer gibt die Richtung vor: Der neue Trainer der Ratinger Reserve hat den Umbruch mit 15 Abgängen gemeistert. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Ratingen 04/19 II hat sich in der Fußball-Bezirksliga vom Tabellenkeller auf Platz zehn vorgearbeitet. Ein Grund dafür ist die starke Auswärtsbilanz, aus zehn Partien wurden 15 Zähler geholt. Dem Team von Christian Höfer, der die 15 Abgänge vor der Saison verkraftet hat, helfen auch Oberliga-Spieler sehr.

Der Saisonstart im zweiten Bezirksligajahr verlief etwas holprig für Ratingen 04/19 II, aber davon spricht niemand mehr zum Jahreswechsel rund um den Keramag-Sportpark. Die in diesem Sommer neu zusammengestellte Mannschaft, es gab immerhin 15 Abgänge, hat sich bestens gefangen und vom Tabellenkeller auf Platz zehn verbessert. Beeindruckend ist dabei die Auswärtsbilanz. Vom unbegreiflichen 0:8-Debakel in Bilk abgesehen waren die anderen neun Auswärtsspiele ordentlich, aus den insgesamt zehn wurden 15 Punkte eingefahren. 25 Zähler stehen auf der Habenseite, damit geht es beruhigend in die am 9. Februar beginnende Rückrunden-Fortsetzung. Eller 04 kommt im ersten Spiel des neuen Jahres in den Sportpark.

Die sportliche Leitung jedenfalls hat in diesem Herbst vorzügliche Arbeit geleistet. Christian Höfer, der im Sommer neu verpflichtete Cheftrainer, ist erst 28 Jahre alt, er bringt viel Erfahrung mit aus dem Jugendbereich. Seine Hauptstationen bisher waren der Wuppertaler SV und die SG Unterrath. Er wirkt immer beruhigend, auch in brenzligen Phasen, wobei sein Assistent Franco Martino dann etwas abhebt. Aber das ist die beste Ergänzung. Zudem beobachtet der Torwarttrainer Manni Mailath das Geschehen stets aus der Distanz. Auf der Bank hält es das 51 Jahre alte Temperamentbündel nicht. Er trägt auch stets Torwartkleidung, im Notfall ist er bereit, aktiv einzuspringen. Denn die eingeplante Torwart-Nummer zwei, Patrick „Paco“ Bas, der einstige Heiligenhauser, ist selbstständig. Er kam nur zu einem Einsatz, da war der Stammkeeper Jan-Luca Klein verletzt. Es kann zudem immer vorkommen, dass ein Torwart aus dem Oberliga-Kader, so der gerade aus der A-Jugend gekommene Leon Wolf, Spielpraxis benötigt. Für Jan-Luca Klein kein Problem, der sitzt dann ohne jegliches Knurren auf der Bank.

Info Vorstand einstimmig wiedergewählt Foto: Blazy, Achim (abz) Präsident Auf seiner Jahreshauptversammlung hat Ratingen 04/19 Jens Stieghorst als Vorsitzenden bestätigt. Nach dem einstimmigen Votum geht er in die nächsten zwei Jahre seiner Amtszeit, die bereits seit 2009 andauert. „Es macht mir wirklich viel Freude, ich empfinde das nicht als Belastung“, sagt Stieghorst. Wahlen Neben dem ersten Vorsitzenden wurde auch sein Stellvertreter Michael Schneider einstimmig im Amt bestätigt. Der erweiterte Vorstand besteht aus Erich von Gersum (Ehrenvorsitzender), André Schulz und neu dabei Rigo Eifler und Klaus Böhs. Zahlen Beiratsvorsitzender Helmut Steigerwald lobte in seiner Rede die positive Bilanz. „Wir sind finanziell in einem soliden bis guten Fahrwasser und haben einen hohen vierstelligen Gewinn erzielt“, sagt Stieghorst.

Christian Höfer hat seine Mannschaft, die allerdings oft mit Oberliga-Angreifern verstärkt wird, erfreulich offensiv ausgerichtet. Mit den 46 Toren bisher wurde der fünftbeste Angriff erstellt. Überaus erstaunlich dabei die Leistungen von Niclas Kuypers. Der 19-Jährige, der die weiten Anfahrten aus Dormagen in Kauf nimmt, schoss in den elf Einsätzen, er war längere Zeit erkrankt, 13 Tore. Drei Assists kommen dazu. Er hat schon signalisiert, gerne in Ratingen bleiben zu wollen, und auch sein Vater Willi, ein selbstständiger Spediteur einer größeren Dormagener Firma, möchte das. Es reist stets die gesamte Familie an, wenn Niclas der Kugel nachjagt.