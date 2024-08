Auftakt der Fußball-Bezirksliga 04/19 II muss auf seinen Ex achten

Herausragender Spieler beim CfR Links ist seit Jahren der Ratinger Paschalis Ivantzikis. Der 29 Jahre alte Lehrer schoss den Klub in der vergangenen Spielzeit fast im Alleingang in die Bezirksliga, 32 Tore waren es in seinen 31 Einsätzen. 22 Assists kommen dazu. Aber in seiner Heimatstadt kennt man ihn bestens, einst trug er auch eine Saison das 04/19-II-Trikot. Mit dem Sportlichen Leiter Tobias Krampe hat er zusammengespielt.