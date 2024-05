Fußball, Bezirksliga und Kreisliga Chance für die Ratinger Reserve

Die RSV-Reserve geht damit als Topfavorit in dieses Spiel, und der Co-Trainer Tobias Krampe sagt klar: „Jetzt, in dieser Endphase, da müssen wir besonders konzentriert sein. Auch in Rommerskirchen.“ Ähnlich sieht es der Kapitän Muhammet Ucar, der zuletzt wegen seiner derzeit bestechenden Form schmerzlich vermisst wurde: „Ich bin am Sonntag wieder fit, wir wollen schließlich gewinnen.“