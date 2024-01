Fußball Ridder hat 04/19 II verlassen

Sonst geht es beim Team von Trainer Deniz Aktag, das auf Platz 13 überwintert, mit unverändertem Kader in die weitere Rückrunde. Sie beginnt am 18. Februar, es geht zu Sparta Bilk. Für die Vorbereitung wurden bisher vier Testspiele abgeschlossen: Am Sonntag, 14. Januar kommt der SV Rot-Weiß Wülfrath (13 Uhr), eine Woche später geht es zu Rhenania Hochdahl, am 28. Januar zu Türkgücü Ratingen (13 Uhr) und am 11. Februar zur SSVg Heiligenhaus (15.30 Uhr).