Fußball, Bezirksliga RSV II und SSVg müssen aufpassen

Nach den beiden Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga zuletzt wird es für Ratingen 04/19 II wieder Zeit, dass gepunktet wird. Der Tabellenfünfte TV Kalkum-Wittlaer kommt in den Sportpark (Sonntag, 13 Uhr). Die RSV-Reserve ist auf Platz 14 zurückgefallen, und nach vier Spielen nur drei Punkte auf dem Konto, das ist etwas bedenklich. Aber Wittlaer trumpft stark auf, blieb nach der Auftaktniederlage in Dormagen dreimal unbesiegt und schoss dabei 13 Tore. Nico Pesch ist wie seit Jahren der große Torjäger beim TVKW, auf den 26-Jährigen müssen die Ratinger besonders achten (bisher vier Tore). Aber das kennt man beim RSV II.