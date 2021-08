Fußball, Testspiel : Ratinger Reserve lässt alles vermissen

Trainer Peter Köppen war sehr verärgert. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ratingen 04/19 II enttäuscht im letzten Testspiel vor dem Start in die Fußball-Bezirksliga. Trainer Peter Köppen wechselt in der Pause sieben Jugendspieler bei 04/19 II ein. Die sind engagiert, am Ende steht es aber 0:0 beim SSV Strümp.