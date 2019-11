Fußball : 04/19-Zweite spielt auswärts stark

Niclas Kuypers (links) freut sich auf seine früheren Mitspieler. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Das soll auch die Bezirksliga-Reserve der SF Baumberg zu spüren bekommen.

Die Lage in der Fußball-Bezirksliga hat sich für Ratingen 04/19 II wieder zugespitzt, wo es in den letzten vier Partien nur noch einen Sieg gab. Die Blau-Gelben sind Zwölfter, drei Punkte trennen sie von der Abstiegszone und deshalb ist am Sonntag die Begegnung bei den Sportfreunden Baumberg II (14.15 Uhr, Stadion Sandstraße) ungemein wichtig. Die Gastgeber, denen zuletzt eine gute Serie gelang mit drei Siegen aus den letzten fünf Partien, liegen zwei Ränge dahinter auf dem 14. Platz – die Abstiegsgefahr ist dort also noch größer.

Den Ratingern gelangen zuletzt drei gute Auswärtsspiele. Der Kantersieg in Lohausen (4:0) war ein echtes Ausrufezeichen und auch die Punkteteilungen in Langenfeld und vor allem in Büderich können sich sehen lassen. Da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie überall mithalten kann. Sie kann aber auch gegen jeden verlieren, wie es zuletzt der DSC 99 brutal aufdeckte.

Nun also Baumberg, wo es für beide Teams darum geht, sich Luft nach unten zu verschaffen. Ratingens junger Torjäger Niclas Kuypers kennt die Baumberger Truppe genau, er hat dort in der A-Jugend gespielt. Er wohnt in Dormagen, das war nur ein Katzensprung. Die ständigen Fahrten jetzt nach Ratingen sind schon eine gewisse Belastung, aber er nimmt sie gerne in Kauf. „Ich spiele in einer guten Mannschaft, es sind alles tolle Jungs,“ sagt er dazu. „Die Sportliche Führung versteht viel vom Fußball und im Frühjahr kann ich mir durchaus vorstellen, dem Verein eine weitere Zusage für die nächste Saison zu geben.“

Aber erst einmal freut sich der künftige Speditionskaufmann, er ist noch in der Ausbildung, auf die Baumberger. „Mit einigen habe ich in der A-Jugend der Sportfreunde gespielt“, erzählt der Angreifer, der in seinen acht Einsätzen (er war längere Zeit krank) neun Treffer erzielte. Vor allem freut er sich auf die gleichaltrigen Ex-Kumpels Aleksaner Bojkovski und Lindon Salihi. „Wir sind längst beste Freunde“, berichtet Kuypers und ergänzt sogleich: „Aber nicht am Sonntag, wo es um wertvolle Punkte geht. Die beiden sind eigentlich für den Baumberger Oberliga-Kader gedacht, aber in der Reserve ist man froh, sie zu haben. Ich kenne die halbe Mannschaft. Das wird ganz schwer für uns, aber egal, wir haben mehrfach gezeigt, dass wir jeden bezwingen können.“