Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve verpasst den Sieg ganz knapp

Ratingen Bitteres Ende für Ratingen 04/19 II: Beim Heisinger SV spielt das Kellerkind der Fußball-Bezirksliga 3:3, die Platzherren treffen kurz vor Schluss. Der engagierte Auftritt dürfte aber die Moral stärken.

Nach dem Wechsel wurde Ratingen viel besser, obwohl es zunächst den 2:1-Führungstreffer der Hausherren hinnehmen musste. Basboga: "Dieses Tor hat unsere Mannschaft wachgerüttelt, denn von nun an bestimmte sie dank ihrer großen Kampfbereitschaft das Geschehen.“ So wurden die Ratinger auch belohnt. Erneut war es Jung, der nach Steckpass von Leipzig den Ausgleich zum 2:2 erzielte (68.). Zehn Minuten später war es Alex Zlateski, der die Ratinger mit 3:2 in Front schoss (78.). Vorbereitet hatte Leipzig den Treffer, der damit an allen drei Ratinger Toren beteiligt war und zudem auch kämpferisch überzeugte.