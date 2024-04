Fußball, Bezirksliga Remis für Ratinger Reserve

In den ersten fünf Minuten wollten die RSV-Fans es kaum glauben, wie die Ratinger vier Großchancen ausließen. Allein Muhammet Ucar, der sonst wieder ein starkes Spiel bot, vergab zweimal. Und dann kam Buchholz einmal vor das Ratinger Tor und traf aus 25 Metern zum 0:1 mit einem unhaltbaren Sonntagsschuss. Aber auch in der Folgezeit stand das Match ganz im Zeichen druckvoller Ratinger Angriffe. Ucar nach feinem Dribbling von Max Kohmann und nach der Pause Eren Bilgicli mit einem 18-Meter-Drehschuss stellten auf 2:1. Kohmann, sonst sehr aktiv an der rechten Seite, musste nach einer Stunde ebenfalls treffen. Es misslang, dessen Fehlschuss baute Buchholz mächtig auf. Nun galt es, sich ganz auf die Verteidigung zu konzentrieren. Das gelang nur bis zur Nachspielzeit. Co-Trainer Tobias Krampe meinte zum Punktgewinn: „Wir haben alles reingeworfen und können so mit dem Ergebnis gut leben.“ Ähnlich sah es der Betreuer Jens Kampen: „In der Startphase mussten wir ein 4:0 vorlegen. Dann wäre hier schon alles entschieden gewesen. Insgesamt war es ein spannendes Spiel mit einem gerechten Ergebnis.“