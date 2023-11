Fußball, Bezirksliga 04/19 II mit Kantersieg, SSVg im Pech

Zudem bot an der linken Seite Birol Can Adibelli eine Glanzvorstellung. Der aus dem Oberliga-Kader ausgeliehene Offensiv-Verteidiger sorgte immer wieder für heftigste Unruhe im Gäste-Strafraum. „Birol war lange verletzt,“ erklärte Aktag. „Er soll bei uns aufgebaut werden.“ Aber Cheftrainer Martin Hasenpflug weilte unter den Zuschauern und beobachtete die Galavorstellung. Schwer vorstellbar, dass er Adibelli lange in der Reserve spielen lässt. Die ihn zweifellos bestens gebrauchen könnte. Shunta Onishi sah in der 26. Minute Gelb-Rot (Meckern), da war aber auch Roki wegen einer Ampelkarte schon in Unterzahl.