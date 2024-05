Fußball, Bezirksliga Torreiche Partien für Ratinger Reserve und Heiligenhaus

Ratingen 04/19 II kam mit der Favoritenrolle im Bezirksliga-Gastspiel beim Schlusslicht SG Roki/Gilbach bestens zurecht und landete wie schon im Heimspiel mit dem 7:2 (2:1) erneut einen erfreulichen Kantersieg. "Aber so ganz durch sind wir noch nicht", sagt dazu Trainer Samir Hanna. "Wir müssen noch einmal nachlegen. Am besten am Sonntag bei uns im Sportpark gegen die SVG Weißenberg." Er erfreut sich besonders an der erneut glänzenden Vorstellung des Außenverteidigers Len Carlo Brammertz. Den hat Hanna in der A-Jugend von 04/19 schon geformt, und jetzt zeigt der 19-Jährige, was er gelernt hat. Vor allem die ständige Vorstöße, am liebsten über die Außenbahnen, sind stets sehenswert.